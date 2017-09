24 indagati per truffa alle assicurazioni tra il 2008 e il 2010, arriva per tutti la prescrizione

Incidenti mai avvenuti, ma segnalati all'assicurazione e passeggeri inesistenti, che denunciavano danni per ottenere il risarcimento. Come riportano i quotidiani locali, erano 24 gli indagati per truffa alle assicurazioni, residenti tra le province di Venezia e Padova, che si sono rivolti allo Studio 3A di Mestre.

LA PRESCRIZIONE.

L’inchiesta è della Procura di Venezia e la casistica risale tra il 2008 e il 2010. Mercoledì per tutti è arrivata la prescrizione, tranne due che sono stati condannati. Ieri il giudice ha inflitto ai due 8 mesi a testa, con la sospensione della pena. Li ha anche condannati a risarcire i danni l'assicurazione, costituitasi parte civile, fissando una provvisionale immediatamente esecutiva di 15mila euro. La prescrizione è arrivata anche per il titolare dello studio.