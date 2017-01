Prof a scuola per un giorno, il presidente Zaia incalza: "Le scuole venete sono nel caos"

Continua a tenere banco in Italia la vicenda del professore del Severi di Padova che si è presentato a scuola per un solo giorno. La preside, Nadia Vitale, ha acconsentito a pubblicare sui giornali una lettera di protesta indirizzara allo stesso protagonista, per scoperchiare il vaso di pandora di chi utilizza un istituto, legittimo, ma che danneggia inevitabilmente il percorso studentesco.



L'INTERVISTA ALLA PRESIDE



"ALTRO CHE BUONA SCUOLA". Anche alla trasmissione Mattino 5 la preside ha ribadito il suo pensiero confermando quanto ci aveva spiegato nell'intervista di mercoledì: "Esistono tutele inviolabili per i lavoratori ma agli studenti non pensa mai nessuno. La supplente che avevamo trovato era molto apprezzata e per altro non ha mai saltato un giorno". Il governatore del Veneto Luca Zaia, invece, ha incalzato allargando la questione alla scuola in sè: "Le scuole venete nel caos, cattedre scoperte, istituti senza dirigenti, mancanza di insegnanti al Nord ed eccesso di insegnanti al Sud, l'anno scolastico 2016/2017 che di fatto non è ancora a regime, 48 mila insegnanti assunti in ruolo su posti fittizi 'di progetto' che non servono alle scuole. A mano a mano che passano i mesi, la cosiddetta 'buona scuola' di Renzi assomiglia sempre di più all'assunzione dei 30 mila forestali calabresi. Con tanto di ipotesi di un enorme danno erariale". Per concludere sul "caso dell' Istituto 'Severi' di Padova in cui il rientro in servizio di un docente di ruolo solo per un giorno ha fatto saltare il supplente che garantiva la copertura della cattedra per tutto l'anno".