Case popolari, nuovo presidio davanti alla sede dell'Ater: continua la protesta a Padova

Obiettivo: l'abrogazione della legge regionale 39/2017, che dal 1 luglio ha imposto un aumento dei canoni di affitto a migliaia di nuclei familiari. Nuova mobilitazioni degli inquilini delle case Ater, ritrovatisi nella mattinata di mercoledì 21 agosto davanti alla sede padovana dell'azienda territoriale per l'edilizia residenziale (in via Raggio di Sole) per un presidio.

Il presidio

Oltre cento persone hanno protestato a suon di slogan e cartelli, chiedendo per l'ennesima volta a gran voce il ritiro della legge e l'avvio di una nuova fase di iniziative. Si tratta della terza manifestazione nel giro di un mese: come nel corso dell'ultima gli inquilini avevano anche bloccato per alcuni minuti il traffico in corso Milano. In contemporanea si sono svolti analoghi presidi anche a Venezia e a Verona.