Case popolari, continua la mobilitazione contro Ater: bloccato corso Milano

Gli inquilini delle case popolari Ater tornano in strada e bloccano per qualche minuto il traffico di corso Milano. Il breve corteo si è mobilitato al termine del nuovo presidio allestito in via Raggio di Sole.

Il presidio

Sono stati più di cento i manifestanti che alle 10.30 di mercoledì si sono presentati, per la seconda volta in due settimane, davanti alla sede padovana dell'ente per l'edilizia residenziale pubblica. Alla presenza dei comitati che da sempre sostengono il diritto alla casa, inquilini di tutte le età hanno gridato la necessità di abrogare la legge regionale 39/2017 che dal 1 luglio ha imposto un aumento dei canoni di affitto a migliaia di nuclei familiari.

Le richieste

«La legge deve essere annullata e servono criteri equi per calcolare le locazioni: gli aumenti indiscriminati colpiscono chi è più debole, anziché stanare i "furbetti" come vuol far credere la giunta leghista a cui Ater si rimette» denuncia Paolo Benvegnù di Rifondazione Comunista. A poco è valsa la promessa dell'assessore regionale Lanzarin di rivedere i criteri di applicazione della legge: «Finché non sarà fatta giustizia non ci arrenderemo» spiega una donna.

Il corteo

Il gruppo, dietro lo striscione "Ater e Lega: siamo poveri, non stupidi", ha dato il via a un breve corteo dimostrativo. Dallo slargo di via Raggio di Sole hanno raggiunto la rotonda con corso Milano e via Orsini, attraversandola e tornando al punto di partenza. Per qualche minuto il traffico è rimasto paralizzato prima di tornare alla normalità.