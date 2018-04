Presidio di protesta di fronte all'azienda Ulss 6 Euganea: le ragioni dell'agitazione

Mercoledì 4 aprile 2018 la Cisl Fp ha attivato uno stato di agitazione nei confronti dell'azienda Ulss 6 Euganea, di cui in allegato si inoltra comunicazione inviata al Prefetto.

Il programma della protesta



Alle ore 12 è previsto un sit in di protesta dei lavoratori di fronte alla direzione dell'Ulss 6 Euganea in via degli Scrovegni ai civici 12 e 14 a Padova. Contemporaneamente a mezzogiorno si terrà la conferenza stampa di fronte alla Sede dell'Azienda Ulss 6 Euganea a cui sono invitati tutti gli organi di informazione e in cui verranno chiarite le motivazioni della protesta.

Ragioni della protesta

I sindacati hanno espresso le problematiche che hanno portato a questo tipo di conclusione: scarse relazioni sindacali con le aziende, mancata definizione dei fondi contrattuali, mancata analisi dei fabbisogni e dei modelli organizzativi nella prospettiva di un'integrazione delle tre ex aziende sanitarie, mancata definizione di regolamenti per dare omogeneità di trattamento e comportamento a tutti i lavoratori dell'azienda sanitaria e, infine, mancata omogeneizzazione delle indennità per particolari condizioni di lavoro nelle unità operative delle tre ex aziende Ulss.