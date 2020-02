Attacco incendiario alla sede di Forza Nuova: sabato presidio in piazza Cavour

Forza Nuova scende in piazza dopo l'attentato incendiario della scorsa settimana alla sua sede dell'Arcella. Come si legge su un comunicato diramato, "A seguito dell'attacco incendiario messo in atto dai soliti noti alla sede patavina del movimento Forza Nuova, la Federazione di Padova, guidata dal coordinatore provinciale Nicola Poli, ha organizzato per sabato 15 alle ore 16. un presidio in Piazza Cavour".

Le motivazioni

"Il fuoco non ci ferma", si legge sulla locandina preparate per l'occasione, a testimoniare come, ancora una volta, i militanti del movimento nazionalista non intendano piegarsi ad intimitazioni di sorta e per questo hanno deciso di scendere in piazza per confermare, oggi più di ieri, la loro intenzione di non arretrare nemmeno un passo