Attivisti in presidio sotto la sede dell'Ater contro lo sgombero di InfoSpazio ChinaTown

Lunedì mattina un gruppo di membri e sostenitori di InfoSpazio ChinaTown si è riunito sotto la sede dell'Ater per protestare contro lo sgombero della sede di piazzetta Toselli avvenuto lo scorso giovedì.

Il presidio

Il sit-in di protesta è stato organizzato dalla stessa associazione per manifestare contro la decisione dell'azienda dell'edizia territoriale e chiedere spiegazioni e soluzioni. Alle 10 l'appuntamento a porta Savonarola, dove non era presente anche il presidente Ater, Gianluca Zaramella, che contattato poi al telefono ha commentato: "Noi siamo disponibili a incontrare tutti, così faremo anche mercoledì. E' nella nostra filosofia dialogare e cercare di risolvere i problemi, quando è possibile".

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

I primi risultati

Dopo circa un'ora è infatti stato fissato per mercoledì alle 12.30 un appuntamento in cui le due parti si confronteranno. Stasera alle 20.30 alla sala di via Astichello la delegazione di InfoSpazio sarà invece presente all'incontro tra giunta comunale e cittadinanza, per chiedere direttamente al sindaco di prendere posizione in merito alla situazione.

I fatti

Lo sgombero di giovedì è stato solo l'ultimo atto di una vicenda complessa, che vede contrapposti l'Ater e l'associazione Nicola Pasian, che i locali di piazzetta Toselli li aveva in concessione dal 1998. Nel 2016 l'inchiesta e le accuse per associazione a delinquere, poi cadute, che hanno colpito alcuni attivisti nell'ambito delle proteste per il diritto alla casa. L'Ater aveva messo i sigilli allo stabile, poi forzati dai membri del collettivo che avevano cercato - pare senza riscontro - di contattare più volte l'azienda per chiarire la situazione e tornare a pagare l'affitto, occupando legittimamente gli spazi. Il rapporto è andato via via logorandosi fino allo sfratto esecutivo per morosità di giovedì. Quel giorno c'è stata una forte contestazione a cui è seguito un corteo improvvisato fino alla sede dell'Ater e le attività di InfoSpazio sono proseguite nei giorni scorsi nella zona all'esterno delle stanze sequestrate.

Le parole dei manifestanti