Preso il vandalo delle auto dopo altri tre episodi: con sè un sasso e un coltello

Catturato il vandalo seriale di auto dopo i diversi episodi di danneggiamento delle vetture avvenuti nei giorni scorsi in zona Sacra Famiglia.

Individuato

Alle 2 di domenica mattina le volanti hanno notato l’uomo, un nigeriano di 19 anni, che si allontanava velocemente da via Istria. Considerato il comportamento sospetto, gli agenti lo hanno bloccato: con sè aveva un sasso e un coltello di 15 centimetri di cui 6 di lama. I poliziotti hanno quindi perlustrato la via scoprendo il danneggiamento dei vetri di una Fiat Punto, di una Renault Captur e un’Alfa Romeo Giulia parcheggiate in strada.

Danneggiamento aggravato

Lo straniero, in possesso di carta di soggiorno per lavoro e con precedenti di polizia sempre per danneggiamento di autovetture, è stato portato in questura e indagato per danneggiamento aggravato e porto abusivo d’arma