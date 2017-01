"Orge in canonica": il prete di San Lazzaro ammette. L'ex amante: "Anche con trans"

Convocato in caserma dai carabinieri di Padova a seguito della perquisizione che il 21 dicembre aveva interessato la canonica della chiesa di San Lazzaro in cui erano stati rinvenuti sex toys, supporti digitali tra cui dvd catalogati con i nomi dei più famosi Papi e in cui sarebbero registrati dei filmini hard amatoriali (attualmente al vaglio di un tecnico incaricato dalla magistratura), l'allora parroco - oggi sospeso dall'incarico - aveva ammesso, a verbale, di avere avuto cinque amanti e di avere consumato con queste dei rapporti sessuali.

L'ALTRO PRETE: Anche il parroco di Carbonara di Rovolon coinvolto nello scandalo

ORGE IN CANONICA: L'AMMISSIONE DEL PARROCO. Nella dichiarazione rilasciata ai militari dell'Arma, come riportano i quotidiani locali, il religioso aveva precisato che le orge, avvenute anche in presenza di uomini di colore, in canonica e da lui stesso riprese mai all'insaputa dei partecipanti, avevano coinvolto solo la sua "preferita", la 49enne oggi sua accusatrice, la cui denuncia lo ha portato ad essere indagato per violenza privata e favoreggiamento della prostituzione.

IL VESCOVO: "Chiesa ferita, io mi vergogno"

LE ALTRE CONFESSIONI DEL PRETE. Il sacerdote aveva però sottolineato come non vi fossero stati episodi violenti e che il materiale fotografico e video lo avrebbe tenuto per sé, senza venderlo e, nonostante le ripetute richieste della donna di consegnarglielo, per la ragione che "aveva paura". Il prete aveva anche confermato i suoi soggiorni in Italia e all'estero e i rapporti sessuali avvenuti anche in queste occasioni, sempre con la 49enne.

TRANSESSUALI. Dal verbale di denuncia invece rilasciato dalla sua ex amante ai carabinieri emerge una nuova indiscrezione, relativa ai gusti sessuali del prete che, secondo sempre la donna, avrebbe avuto rapporti anche con transessuali.

CASETTA MICHELINO. Gli accertamenti patrimoniali della Guardia di Finanza sul sacerdote starebbero interessando anche le casse di Casetta Michelino, struttura per anziani di cui è stato fondatore e amministratore, per verificare se la gestione risulti in regola e non potessero arrivare da qui le disponibilità finanziare extra del don per le sue "spese pazze" altrimenti incompatibili con un normale stipendio da parroco.