Prete di San Lazzaro, doppia personalità e quei mille euro per vedere il palio con l'amante

L'ormai ex parroco di San Lazzaro sarebbe stato consapevole della propria ossessione per il sesso, estremo e di gruppo, che gli provocava una sorta di dipendenza, nonostante l'importante ruolo di guida spirituale di una comunità che rivestiva. Una doppia personalità che l'uomo di fede, ma anche di carne e ossa, pare si rendesse conto di avere. Sono alcune delle nuove indiscrezioni che emergono, come riportano i quotidiali locali, dalle indagini in corso da parte della magistratura sul prete accusato di favoreggiamento della prostituzione e violenza privata a seguito della denuncia di una 49enne parrocchiana ex amante del don, che ha raccontato di avere avuto con il religioso rapporti di sesso violento e di essere stata costretta da quest'ultimo a concedersi anche ad altri uomini. Non solo, la donna ha anche riferito agli inquirenti di essere stata picchiata dal parroco quando, nel 2015, avrebbe deciso di interrompere la relazione.

PALCHETTO VIP AL PALIO DI SIENA. Un prete dalla doppia vita, divisa tra messe e orge che si sarebbero tenute persino nella canonica di San Lazzaro, dove, in una stanza, erano chiusi a chiave giochi erotici e video hard amatoriali (catalogati con i nomi dei papi). Un parroco che, con il suo stipendio medio, forse difficilmente avebbe potuto concedersi quelle "spese pazze" finite nella lente della magistratura e, ora, affidate agli uomini della Guardia di Finanza per capire come potesse essersi permesso viaggi in Italia e all'estero di un certo livello: 2mila euro per un fine settimana in un hotel di lusso a Roma, una "puntatina" a Cap d’Agde, mecca degli scambisti nel sud della Francia e, tra le ultime indiscrezioni trapelate, anche mille euro per assistere da un palchetto vip, in compagnia della sua ex amante oggi accusatrice, il palio di Siena. Una disponibilità di soldi su cui gli inquirenti vogliono fare chiarezza, vista l'ipotesi di reato di favoreggiamento della prostituzione.