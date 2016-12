Prete di San Lazzaro: 15 le amanti, foto su siti online e mete di viaggio per scambisti

Sale a una quindicina il numero delle presunte amanti dell'ormai ex parroco di San Lazzaro, sospeso dall'incarico da quando risulta indagato per violenza privata e favoreggiamento della prostituzione a seguito della denuncia, il 6 dicembre scorso, da parte di una parrocchiana che avrebbe avuto con lui una relazione, a suo dire fatta anche di sesso violento e in cui sarebbe stata offerta dal prete per incontri hard, forse anche in cambio di denaro, con altri uomini.

I NOMI DEI PAPI SUI DVD A LUCI ROSSE

FOTO SU SITI PER SCAMBISTI. Le indagini, come riportano i quotidiani locali, si stanno concentrando su dei siti online per scambisti in cui pare che sarebbero stati pubblicati degli annunci con tanto di foto senza veli delle "donne del don", tutto da appurare se messe dalle stesse protagoniste per loro spontanea volontà o se indotte dal sacerdote o, ancora, se non le abbia pubblicate direttamente quest'ultimo. Cruciale per l'inchiesta è capire se fosse questo un modo con cui reclutasse i partner per i ménage à trois e se per gli incontri chiedesse loro dei compensi. In tal proposito, un elenco di uomini che avrebbero frequentato la canonica per incontri a luci rosse saranno sentiti dagli inquirenti in queste settimane.

VIAGGI IN METE PER SCAMBISTI. È anche sul tenore di vita e quindi sugli accertamenti patrimoniali del religioso che si stanno concentrando le indagini, da cui sarebbero emersi viaggi in Italia e all'estero di un certo livello, incompatibili con le finanze di un parroco del suo rango. In tal proposito, sarebbe trapelato anche un viaggio del prete a Cap d’Agde, mecca degli scambisti nel sud della Francia.