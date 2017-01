Inchiesta sul prete di San Lazzaro: identificati gli altri due parroci partecipanti alle orge

Si tratterebbe di altri due sacerdoti delle parrocchie della provincia e, in base alla denuncia dell'ex amante 49enne dell'ormai ex prete di San Lazzaro, che li aveva citati tra i partecipanti alle orge nel verbale fornito ai carabinieri e che ha fatto scattare l'inchiesta su quest'ultimo per violenza privata e favoreggiamento della prostituzione, saranno sentiti nei prossimi giorni dalla Procura come persone informate sui fatti.

UTILI TESTIMONI. Al momento sui loro nomi vige il massimo riserbo. Saranno ascoltati dalla magistratura - come riportano i quotidiani locali - in quanto i dettagli che potrebbero fornire circa gli incontri sessuali organizzati dal prete di San Lazzaro potrebbero essere utili alle indagini. Non sono iscritti nel registro degli indagati, come non lo è l'ormai anche lui ex parroco di Carbonara di Rovolon, comparso anch'egli nella denuncia della 49enne come partecipante agli appuntamenti "hot" e che lui stesso aveva confermato davanti al pm, negando però di aver pagato il collega di San Lazzaro.

PARROCO GIÀ CHIACCHIERATO. L'ex padre spirituale di Belen Rodriguez, il giorno dopo la perquisizione nella canonica del prete amico in cui venne scoperta la stanza contenente giochi erotici e registrazioni di filmati osè amatoriali, alla lettura della vicenda sui giornali, aveva avuto un mancamento. In paese il parroco dei Colli era già chiacchierato. Pare che il marito di una parrocchiana lo avesse messo in guardia perché stesse alla larga dalla consorte. Lo stesso sacerdote sarebbe stato perseguitato per mesi da un'altra parrocchiana di lui invaghita.