Don Contin si dice innocente e non vuole dimettersi, pronto alla difesa in Vaticano

L'ex parroco di San Lazzaro, sospeso a divinis dal vescovo Claudio Cipolla dopo lo scandalo a luci rosse che ha riguardato lui e alcune donne frequentanti la sua parrocchia, ha fatto sapere che si professa innocente e che è pronto a difendersi fino al più alto grado di giudizio.



Anche per questo motivo l'ex prete padovano non vuole dimettersi dall'incarico come invece gli era stato consigliato di fare. Ad oggi è accusato di violenza privata e sfruttamento della prostituzione. La vicenda aveva sconvolto profondamente i fedeli della parrocchia, ogni giorno tramortiti da nuovi e scabrosi particolari sulla vicenda che ha reso necessarie e inevitabili le scuse del vescovo a sua volta provato dal comportamento del sacerdote e dal clamore attorno a quanto accaduto.