San Lazzaro, qualcuno forse sapeva e scrisse all'ex amante: "Sei la prostituta dei preti"

"Sei la p...dei preti". Un messaggio chiaro, scritto su un foglio formato A4 allegato alla denuncia della 49enne parrocchiana di San Lazzaro, la stessa denuncia, presentata il 6 dicembre scorso, a seguito della quale l'ormai ex parroco della chiesa - sospeso dall'incarico proprio a causa dello scandalo esploso - risulta attualmente indagato per favoreggiamento della prostituzione e violenza privata.

"SEI LA P...DEI PRETI". Quella scritta - come riportano i quotidiani locali - la donna se la sarebbe ritrovata piazzata sul parabrezza della propria auto e significherebbe che qualcuno aveva intuito la relazione esistente tra lei e il don.

IWEEKEND IN CROAZIA. È un ulteriore tassello, che va ad aggiungersi ai tanti dettagli emersi in questi giorni. Come nuovo è il particolare, emerso dalle indagini sulle spese "pazze" del religioso, relativo ad alcuni fine settimana trascorsi in Croazia proprio con la parrocchiana che lo avrebbe in seguito denunciato. Non solo viaggi in Italia e all'estero di un certo livello, insomma (2mila euro per un fine settimana in un hotel di lusso a Roma, una "puntatina" a Cap d’Agde, mecca degli scambisti nel sud della Francia e, tra le ultime indiscrezioni trapelate, anche mille euro per assistere da un palchetto vip, in compagnia della sua ex amante oggi accusatrice, il palio di Siena).

ACCERTAMENTI SUI VIDEO HARD. Intanto, il pubblico ministero Roberto Piccione ha affidato all'ingegnere Nicola Chemello le perizie sul materiale multimediale sequestrato nella canonica lo scorso 21 dicembre. L'esperto vaglierà - si suppone - anche i video hard amatoriali (catalogati con i nomi dei papi). L'analisi potrebbe condurre gli inquirenti a rintracciare gli uomini a cui, forse in cambio di donaro, il religioso avrebbe offerto le proprie amanti.