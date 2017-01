San Lazzaro, l'ex amante: "Quattro sacerdoti coinvolti, io costretta ad adescare ragazzini"

Altri due preti, dunque quattro in tutto, avrebbero partecipato alle orge organizzate dall'ormai ex parroco di San Lazzaro, indagato per violenza privata e favoreggiamento della prostituzione.

"ALTRI QUATTRO PRETI ALLE ORGE". Questo è quanto trapelerebbe - come riportano i quotidiani locali - dalle dichiarazioni rese dall'ex amante e oggi accusatrice del sacerdote: la parrocchiana di 49 anni che, il 6 dicembre scorso, aveva denunciato i fatti ai carabinieri della stazione di Padova, facendo scattare la perquisizione in canonica che, un mese fa, aveva fatto esplodere il caso.

"IO, COSTRETTA AD ADESCARE RAGAZZINI". La donna avrebbe inoltre rivelato di essere stata costretta dall'ex parroco ad adescare ragazzini. Gli investigatori stanno cercando di fare luce sulla questione, anche attraverso l'analisi del materiale video reperito durante la perquisizione in canonica del 21 dicembre scorso.