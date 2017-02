Prete di San Lazzaro, la video intervista al presidente del tribunale ecclesiastico diocesano

In merito allo scandalo della parrocchia di San Lazzaro, giovedì, il vescovo di Padova, monsignor Claudio Cipolla, rientrato anticipatamente dal suo viaggio alle missioni diocesane in America Latina (da dove aveva inviato il 19 gennaio una lettera a tutte le comunità cristiane della Diocesi di Padova), ha annunciato l'apertura di una procedura per la sospensione "a divinis" dell'ormai ex parroco don Andrea Contin. La video intervista al presidente del tribunale ecclesiastico diocesano.