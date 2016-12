Scandalo in parrocchia a San Lazzaro: interviene il vescovo, si cercano altre vittime

"È un Natale un po’ più partecipato e vero del solito quello di quest’anno soprattutto perché non abbiamo e non ho avuto tempo di elaborare la sofferenza provocata dalle notizie dell’indagine a carico di un nostro parroco al quale, anch'io come cittadino e come vescovo, riconosco il diritto di essere ascoltato dagli inquirenti e di difendersi dalle accuse pesanti che gli sono mosse, in vista che si faccia piena luce e verità per tutte le persone coinvolte". Sono le parole del vescovo Claudio Cipolla, che a Natale ha inviato a San Lazzaro un suo vicario, don Paolo Doni, a celebrare la messa e a leggere un suo messaggio per l'omelia, dopo lo scandalo scoppiato nei giorni scorsi, dove l'ormai ex parrocco risulta indagato per violenza privata e favoreggiamento della prostituzione dopo la denuncia, il 6 dicembre scorso, da parte di una donna.

SI CERCANO ALTRE VITTIME. Le indagini, coordinate dal pm Roberto Piccione, nel frattempo continuano serrate. Giovedì i carabinieri si sono presentati in Curia per acquisire tutta la documentazione inerente il sacerdote indagato. L'obiettivo è scandagliare la vita di quest'ultimo, alla ricerca di eventuali altre vittime. Al momento, oltre alla 49enne che ha rivelato di aver avuto una relazione con il prete dal 2010 e che, sempre secondo quest'ultima, dal 2012 avrebbe iniziato ad offrirla ad altri uomini, forse in cambio di soldi, c'è un'altra donna, una 51enne, che non ha denunciato il sacerdote, ma ha confessato di avere avuto rapporti sessuali violenti con lui. Al vaglio, nel frattempo, anche il materiale sequestrato durante il blitz nella canonica a San Lazzaro, dove vennero trovati e sequestrati video amatoriali pornografici e giochi erotici in una stanza chiusa a chiave.