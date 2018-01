Il presidente del Coni Malagò a Padova per la prima pietra del "nuovo" Colabachini

Il presidente nazionale del Coni Giovanni Malagò è stato a Padova lunedì pomeriggio dove ha posato la prima pietra per i lavori di rinnovamento del Colbachin. Verso le 18 Malagò è stato in Aula Magna al Bo dove ha consegnato le onorificenze e le stelle al merito sportivo agli atleti veneti.

IL COLBACHINI

Il presidente, insieme al sindaco di Padova Sergio Giordani e all’assessore allo sport del comune Diego Bonavina hanno posato la prima pietra dei lavori che consentiranno nei prossimi mesi di rifare tutta la pista di atletica e di portare il meeting nell’impianto dell’Arcella. “Questa è una delle zone più difficili della città- spiega Malagò- oggi è una giornata di festa, premiamo anche gli atleti del Veneto e della città, siamo reduci da un weekend trionfale per lo sport azzurro. Vedere sorgere nuovi impianti sportivi dove ci sono problemi e degrado è importante. Complimenti all’amministrazione comunale che si è rivelata sensibile a questi temi. Qua la politica non deve avere colori, lo sport mette tutti d’accordo, perché nel momento storico che stiamo vivendo è l’unico argomento che unisce tutti”.

GIORDANI

Il sindaco Sergio Giordani è intervenuto a margine della posa della prima pietra: “I lavori dovrebbero terminare entro il 5 agosto- spiega- e di conseguenza il prossimo meeting di atletica verrà fatto qua. Devo ammettere che è stata la precedente amministrazione a fare tutto. Mi dispiace che non sia venuto nessuno. Questo è un bell’impianto, un bel progetto, ci sono state alcune difficoltà, ma Padova merita questo impianto. E’ un inizio per dare una mano anche all’Arcella, stiamo investendo tanto e investiremo ancora di più. Trasferendo l’atletica qua ci sarà anche una riqualificazione all’Euganeo che sappiamo tutti non è bellissimo, ma in questi anni è stato criminalizzato. Io sono abbastanza sicuro che il Padova andrà in B, abbiamo chiesto 2milioni per rimodellare lo stadio e il progetto fatto da Diego Bonavina è molto piacevole”.