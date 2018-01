Il primo fiocco è quello azzurro di Liam: è lui il primo nato di questo nuovo anno

Il primo nato del 2018 a Padova si chiama Liam e pesa più di tre chili. E' venuto alla luce a mezzanotte e nove minuti nella sala parto della Clinica ostetrica dell'ospedale di Padova. Liam è il secondo figlio di Jose Monti, 35 anni, e Barbara Succi, 31 anni, residenti a Ponte San Nicolò. I genitori hanno ricevuto gli auguri dal Comune di Padova e delle associazioni di volontariato. La mattina di Capodanno c'erano l’assessore al sociale, Marta Nalin; la presidente della Federazione delle Donne per la Pace nel Mondo, Flora Grassivaro; la presidente di Progetto Donna Oggi, Mara Bertini e il presidente della Federazione delle Famiglie per la Pace mondiale, Angelo Chirulli.

IL DONO



Per l'occasione la presidente della WFWP Federazione delle Donne, Flora Grassivaro donerà una medaglietta in ORO 18k al bimbo nato a capodanno e nominerà il neonato “Piccolo Ambasciatore di Pace”. Il dono è stato appositamente creato dall’orafo-artigiano padovano Lorenzo Sampaoli e rappresenta l’ “Albero della Vita”, riconoscendo il valore di ogni madre quale creatrice di vita e sensibilizzando sulle tematiche e della maternità e della pace. Il fortunato/a neonato riceverà anche un attestato con il proprio nome a ricordo della cerimonia. La WFWP è certa che i valori vissuti nella famiglia ed ereditati dai figli creeranno le basi di un mondo in cui vincano l’amore, la riconciliazione, il rispetto e la fratellanza.

IL PROGETTO

Il progetto ideato dalla Federazione delle Donne per la Pace nel Mondo a Padova è stato poi esteso dalla WFWP a livello nazionale. Dal 2009, infatti, la Federazione delle Donne per la Pace nel Mondo ha ottenuto il patrocinio ed il messaggio del Ministro della Gioventù per l’edizione nazionale. Questo omaggio vuole essere un augurio di pace e fratellanza che dal primo nato si propaghi a tutte le generazioni e possa essere un piccolo tassello da aggiungere al lavoro di tutti per la costruzione di un mondo dove vinca la “cultura del cuore”. Sarà presente Angelo Chirulli presidente della Federazione delle Famiglie la Pace Mondiale e l’Unificazione che offrirà, come nelle precedenti edizioni, le “tradizionali Scarpette della Fortuna”, simbolo di un lungo e prospero cammino. Il progetto ha riscosso ampio successo nel “Decennio Internazionale della Cultura della Pace e della Non-violenza per i bambini del Mondo” (2001/2010) promosso dalle Nazioni Unite. Dal 1997 la Federazione delle Donne per la Pace nel Mondo è stata riconosciuta come Organizzazione Non-Governativa con lo stato generale consultativo nel Consiglio Economico e Sociale ed affiliata al Dipartimento dell’Informazione delle Nazioni Unite.

IN PROVINCIA

Anche quest’anno il presidio di Cittadella è protagonista del primo nato della Ulss 6. Edoardo, con un peso di grammi 3200, ha emesso il primo vagito alle ore 00.17 del primo gennaio 2018, tra l’esplosione di gioia dei genitori e il sorriso del personale sanitario. Sempre a Cittadella è nata alle 23.34 del giorno 31 dicembre 2017, Maria con un peso di 3330 grammi. Maria è l’ultima nata del 2017 nel cittadellese come pure per l’intero territorio Euganea. A Camposampiero Erdi, maschietto di 3300 grammi e l’ultimo nato alle h. 9:40 del 31/12/2017, mentre Eric, 2900 grammi e il primo del 2018 nato il 01/01/2018 alle 11:05. A Piove di Sacco nella giornata del 31 dicembre 2017 sono nate due bimbe. Sofia, alle ore 12.34 peso Kg. 3,080 e Desirè alle ore 17.32 peso kg. 3,360. Non ci sono nuovi nati , nel 1 gennaio 2018, ad ora. Per il presidio Madre Teresa di Calcutta di Schiavonia l’ultimo è stato Leonardo, nato il 30 dicembre 2017 alle ore 22.14 con un peso di grammi 2890. Al momento non ci sono nuovi nati per il primo gennaio. La Direzione dell’Ulss 6 Euganea, porge un gioioso benvenuto ai piccoli ed esprime sincere congratulazioni ai genitori di tutti i nuovi nati.