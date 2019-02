Parte a Padova il primo percorso IFTS del Veneto dedicato al Marketing e alla Comunicazione Digitale 

Cominciano il 4 marzo le lezioni del nuovo Master “Alta Formazione in Digital Marketing & Communications”, promosso da DIEFFE e Fondazione Comunica, e riconosciuto dalla Regione del Veneto e dal MIUR (Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca). Si tratta del primo esempio in Veneto di percorso IFTS (Istruzione e Formazione Tecnica Superiore), dedicato al mondo delle professioni digitali. «Il sistema IFTS – dichiara Federico Pendin, Presidente DIEFFE - rappresenta l’anello di congiunzione che mancava tra Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) e Istruzione Tecnica Superiore (ITS) nonché un efficace strumento contro la dispersione universitaria».

Lavoro e innovazione digitale

Il numero delle offerte di lavoro legate all’innovazione digitale è in continua crescita e la stima del triennio 2018-2020 è assolutamente positiva: oltre 88mila nuovi posti di lavoro per le nuove professioni figlie della trasformazione digitale (Osservatorio delle competenze digitali 2018). Il nuovo Master nasce proprio per rispondere a quest’esigenza di mercato: formare figure professionali con competenze tecniche necessarie per progettare e gestire la comunicazione sul Web di aziende ed enti pubblici o privati, migliorandone i risultati in termini di business e reputazione attraverso la realizzazione di contenuti digitali adeguati dal punto di vista della Comunicazione e performanti dal punto di vista del Marketing.

Orienteering Day

I colloqui di selezione si terranno il 18 febbraio alle ore 18.00 presso la sede dell’Accademia DIEFFE in Via Risorgimento 29 a Noventa Padovana. La selezione prevede un breve test a risposta multipla per valutare il livello d’ingresso e un colloquio individuale. La partecipazione è gratuita.

Un Master post-diploma

L’Alta Formazione in Digital Marketing & Communications ha una duplice forza: quella di un corso professionalizzante, dovuta soprattutto al forte legame con le aziende, e quella di una proposta di contenuti di altissimo livello, grazie alla partecipazione di docenti universitari e figure aziendali di rilievo. La novità sta proprio nell’accessibilità che contraddistingue il sistema IFTS, nato con l’obiettivo di accelerare l’ingresso nel mondo del lavoro