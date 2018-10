Incendio in un albergo delle Terme: evacuate oltre 150 persone nel cuore della notte

Un intero hotel di Abano è stato evacuato nella notte per un principio d'incendio con il fumo che ha invaso alcune stanze della struttura. L'episodio è accaduto verso le 4 di martedì mattina all'Helvetia di via Marzia.

L'intervento

I vigili del fuoco hanno fatto sgomberare i 153 ospiti dell'albergo in via precauzionale. A far scattare l'allarme il fumo provocato da un corto circuito per il malfunzionamento di un asciuga capelli. Tutte le persone sono state fatte svegliare e radunare all'esterno, dov'è stata fatta la conta per verificare che nessuno fosse bloccato all'interno. Dopo circa un'ora sono terminate le operazioni di messa in sicurezza e tutti hanno potuto risalire nelle stanze e tornare a dormire.