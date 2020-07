Casello A13 Padova Zona Industriale: problemi e multe nell'uscita senza cartello

Retromarce improvvise, frenate di gente disorientate che in orari di punta diventano un pericolo e problemi costanti a capire come comportarsi. Sono diverse le segnalazioni di automobilisti e motociclisti che si lamentano per quanto accade all'uscita dell'A13 di Padova Zona Industriale dove, come si vede nella foto principale, non c'è alcuna indicazione per chi deve uscire nelle due corsie più a destra.

Le multe

Stando alle diverse tesimonianze a giugno è stato tolto il cartello che spiega come comportarsi se si prendono le due corsi e, nonostante la pericolosità e molteplici segnalazioni, ancora non sono state cambiate le indicazioni, disorientando gli utenti che non sanno come pagare il biglietto. Per la mancanza delle indicazioni l'uscita nelle ore di punta diventa pericolosa dato che chi non ha il telepass non sa come comportarsi e spesso si avventura in pericolose retromarce. Non solo, a chi non ha il telepass ed esce pur avendo il biglietto, gli viene addebitato sulla targa l'assenza del biglietto, pari a circa 62 euro con l'ingiunzione di pagamento che arriverà a casa nei due mesi successivi se non è stato pagata la multa. La conduzione della direzione di Tronco di Bologna è stata avvisata ma per ora nulla è cambiato.