Delitto Isabella Noventa: gli imputati tornano in aula. Chiesta la conferma delle condanne

Sono tornati davanti al giudice i tre imputati nel processo sulla scomparsa di Isabella Noventa. Nell'aula bunker di Mestre l'accusa chiede la conferma della sentenza di Primo grado.

La prima sentenza

La prima udienza del processo d'Appello per l'omicidio della segretaria di Albignasego si è svolta mercoledì 19 settembre senza grosse sorprese. Davanti alla Corte d'Assise d'Appello di Venezia i fratelli Sorgato e Manuela Cacco, condannati rispettivamente a 30 anni e 16 anni e 10 mesi di carcere il 22 giugno 2017 al termine del primo grado di giudizio. Il Gup Tecla Cesaro aveva assegnato a Freddy e Debora il massimo della pena consentita dal rito abbreviato, che in caso di condanna prevede lo sconto di un terzo della pena (nel caso dell'ergastolo si passa quindi a 30 anni).

Le accuse

I legali difensori hanno presentato ricorso in Appello e a distanza di quindici mesi il trio è nuovamente sul banco degli imputati. Anche in questo caso si procede con rito abbreviato. Il procuratore vicario Giancarlo Buonocore, ripercorrendo per quasi tre ore l'inchiesta curata dal Pm Giorgio Falcone, ha chiesto la conferma delle condanne. Impossibile, secondo la pubblica accusa, credere alla tesi del gioco erotico finito male, sostenuta da Freddy fin dal mese successivo alla scomparsa di Isabella. Impossibile escludere la premeditazione dopo la farsa messa in piedi dal terzetto quella notte, quando Freddy e Debora chiamarono Manuela Cacco portandola in centro a Padova e facendola sfilare sotto le telecamere con i vestiti di Isabella. Troppo dettagliato il loro piano per essere stato improvvisato dopo una morte accidentale. Troppo freddi gli imputati, che quella notte andarono a ballare per costruirsi un alibi. Troppo sospetto il fatto che il corpo non sia mai stato ritrovato.

La difesa e il dubbio del movente

Il cadavere di Isabella è uno dei punti chiave nella strategia della difesa. Secondo gli avvocati di Debora, senza il corpo non ci sono prove del delitto e i possibili moventi ricostruiti dall'accusa sarebbero solo congetture e illazioni. Il movente del delitto è forse la parte più oscura della vicenda, che ha legato in un gioco di morte i tre imputati. Un mix di gelosia, rancore e forse qualcosa di più profondo, che va a toccare interessi economici pericolosi, secondo l'accusa. Freddy, invischiato in una storia con Isabella e Manuela, avrebbe finito per uccidere la 55enne perchè esasperato dalle pressioni delle due donne con la complicità della ex tabaccaia di Camponogara, che avrebbe agito per gelosia. Debora avrebbe partecipato per un odio covato da tempo verso Isabella, colpevole di sottrarre tempo e denaro al fratello.

Tanti punti da chiarire

Il denaro potrebbe però avere un peso maggiore nella vicenda, come testimoniano le indagini che hanno riguardato i Sorgato. A partire dal tenore di vita decisamente lussuoso di Freddy, eccessivo per camionista con la passione del ballo. Oltre al fatto che nella casa dell'ex compagno di Debora sono stati trovati 124mila euro in contanti e due pistole con le impronte dei fratelli. Ombre che si aggiungono a una storia complessa. Forse le risposte attese da due anni e mezzo arriveranno il 9 ottobre, data della sentenza di Appello.