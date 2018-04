Spray al peperoncino e furti al concerto di David Guetta: in quattro a processo

Dovranno rispondere dei reati di rapina e scippo i quattro giovani che avevano seminato il panico al concerto di David Guetta al Poste Pay Sound Festival lo scorso 28 luglio a Padova. Quella sera, dopo aver spruzzato dello spray urticante, la banda aveva strappato collanine e braccialetti ai presenti.

I furti

Il gruppo composto da quattro persone, tutti ventenni, di cui 2 magrebini, un italiano e un ecuadoriano, era partito da Genova per rubare al concerto cellulari, portafogli e oggetti di valore. Una pratica messa in atto un po’ in tutta Italia compresa Padova, dove hanno colpito con fare minuzioso prima di essere scoperti e bloccati dai presenti. Ora il gruppo andrà a processo per i reati di scippo e rapina. Nelle perquisizioni domiciliari sono state ritrovate le bombolette al peperoncino, borse schermate e le date dei concerti in cui colpire.