Omicidio Isabella Noventa: nuovi guai in casa Sorgato per le armi con matricola abrasa

Nuovo guaio giudiziario per i fratelli Debora e Freddy Sorgato. Come riportano i quotidiani locali, gli assassini di Isabella Noventa, l’impiegata di Albignasego 55enne sparita tra il 15 e il 16 gennaio del 2016, rischiano un processo per detenzione illegale di due armi da fuoco con matricola abrasa.

Le armi

Il pubblico ministero padovano Giorgio Falcone ha chiuso il filone relativo al ritrovamento delle due armi, una Beretta calibro 7,65 e una Astra spagnola 9x21 con 51 proiettili, che sopra avevano le impronte dei due fratelli e che sono state trovate all’interno di uno scatolone custodito nell’appartamento dell’ex compagno della donna, una maresciallo dei carabinieri in congedo. Resta il giallo su come mai i Sorgato avessero le armi a disposizione e che uso ne abbiano fatto nel corso del tempo, dopo che il rapporto dei Ris di Parma ha spiegato che le armi hanno sparato. Le due pistole sono state trovate l’8 marzo 2016 quando un maresciallo ha allertato i colleghi: nella sua casa a Camin aveva appena rinvenuto il contenuto di uno scatolone con 124 mila euro e le armi.