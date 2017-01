Profanato il presepe in centro a Piazzola sul Brenta: rubata la statua del Bambin Gesù

Spiacevole episodio martedì sera in pieno centro a Piazzola sul Brenta.



LA PROFANAZIONE. La Pro loco del comune del Padovano, infatti, ha denunciato la profanazione del presepe del paese, installato sotto l'albero in piazza. Il furto è stato compiuto con tutta probabilità da vandali: i malviventi con il favore del buio, hanno asportato la statuina del Bambinello Gesù. Un'altra profanazione dopo quella accaduta lo scorso anno: sempre nel presepe cittadino, infatti, la statua della Madonna venne sfregiata rompendoLe un braccio. La Pro loco condanna con forza il gesto e in un comunicato "si augura che l'autore compia un gesto riparatore riponendo il Bambino al suo posto". Grande lo sdegno sui social da parte dei cittadini: da tutti la condanna per il gesto.