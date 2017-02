Profilo Fb falso di don Contin, il vescovo a Carbonara: "Vogliamo bene a don Roberto"

Mentre su Facebook è spuntato un falso profilo di don Andrea Contin, l'ex parroco di San Lazzaro indagato per violenza privata e favoreggiamento della prostituzione e sospeso a divinis dalla Diocesi, domenica, il vescovo Claudio Cipolla ha celebrato messa nell'altra parrocchia travolta dallo scandalo, quella di Carbonara di Rovolon, dove da settimane non si è più fatto vedere don Roberto Cavazzana, che agli inquirenti, interrogato come persona informata sui fatti, ha confermato di aver partecipato, senza mai pagare, agli incontri sessuali organizzati dal collega.

FURTO D'IDENTITÀ. La pagina creata da un impostore su Facebook, con tanto di foto e presentazione in qualità di "motivatore", mostra foto di Emmanuel Milingo, l'ex arcivescovo protagonista nel 2001 di un clamoroso matrimonio, nonché di Sante Sguotti, l'ex prete di Monterosso che ebbe un figlio da una parrocchiana, e altri video e post sulla falsariga che qualche internauta si è già apprestato a commentare e, il finto don Contin, a replicare. Profilo notato anche dal vero don Contin che, tramite il proprio legale, presenterà denuncia per furto d'identità.

"VOGLIATE BENE A DON ROBERTO". Il vescovo, invece, nell'omelia rivolta ai fedeli di Carbonara di Rovolon, ha intimato loro di "voler bene a don Roberto", con il quale è in continuo contatto e sul quale al momento non vi sono novità, in attesa di "vedere come evolverà la situazione". Una visita di incoraggiamento in cui si è detto vicino alle sofferenze patite dai parrocchiani, che però non saranno lasciati soli, nella ricerca della pace, ricordando anche che "in tantissimi" si sono dimostrati vicini e solidali.