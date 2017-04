Profughi, la Prefettura cerca 400 posti letto per "nuovi arrivi e alleggerimento di Bagnoli"

Mercoledì, sul sito della prefettura di Padova, è stato pubblicato l'"Avviso esplorativo per la ricerca di manifestazione di interesse per l'affidamento del servizio di accoglienza in favore di migranti". "L'avviso - recita una nota della Prefettura - è finalizzato alla ricerca di ulteriori 400 posti letto per migranti, al fine di continuare nell'alleggerimento del centro di accoglienza straordinaria di Bagnoli di Sopra ed incrementare i posti da mettere a disposizione per i possibili nuovi arrivi". La ricerca, viene precisato nel comunicato, è limitata ai 55 territori comunali in cui non sono già presenti centri di accoglienza e/o centri Sprar.

"ALLEGGERIRE BAGNOLI". Nel documento si legge che, a seguito del bando di gara pubblicato dalla prefettura di Padova il 9 dicembre del 2016, la cui procedura è in via di conclusione, le cooperative partecipanti hanno offerto complessivamente 1.850 posti su 2mila minimi necessari: "Permane pertanto l'urgenza di reperire i posti non coperti, per far fronte alle esigenze di accoglienza attuali nonché a quelle rappresentate dal ministero dell'Interno nella considerazione di eventuali ulteriori flussi migratori. Inoltre, è necessario provvedere alla graduale riduzione, mediante trasferimento, degli ospitati nel centro di accoglienza straordinaria di Bagnoli di Sopra al fine di alleviare il carico di richiedenti asilo attualmente gravanti su detto comune".

NECESSARI 400 NUOVI POSTI. "Considerato che i posti reperiti in seguito all'espletamento della gara hanno coperto solo alcune aree del territorio provinciale, tenuto conto del permanere della situazione di emergenza immigratoria, si ritiene necessario - si legge nell'avviso - reperire immediatamente posti di accoglienza nelle altre aree del territorio della provincia, espletando un'indagine conoscitiva fra gli enti pubblici, nonché di mercato nell'ambito del privato-sociale, per l'individuazione di eventuali ulteriori e differenti strutture idonee ad accogliere 400 cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale fino al 31 dicembre 2017".

DISTRIBUZIONE EQUA E ACCOGLIENZA DIFFUSA. L'avviso pone dei limiti per "garantire l'equilibrata distribuzione degli ospiti": 80 posti, nei comuni con popolazione superiore ai 20mila abitanti; 40 posti, nei comuni con popolazione compresa tra i 10mila e i 20mila abitanti; 20 posti, nei comuni con popolazione inferiore a 10mila abitanti. "È preferibile l'utilizzo di appartamenti - precisa, infine, il documento - che in un modello di accoglienza diffusa sul territorio risultano più adeguati al perseguimento di obiettivi di integrazione dei migranti". Il servizio, fino al 31 dicembre 2017, sarà prorogabile in caso di necessità al 31 dicembre 2018.