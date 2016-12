Profughi troppo litigiosi nella struttura di Cartura: accoglienza revocata dal prefetto

Facili a dare in escandescenze per i motivi più futili e banali, due giovani nigeriani di 18 e 22 anni, ospiti, assieme ad altri sette richiedenti asilo, di una casa in via Lazzaretto a Cartura, messa a disposizione da un privato per la micro-accoglienza e gestita da una cooperativa, sono stati allontanati.

IRRISPETTOSI DELLE REGOLE. I carabinieri si sono presentati nella struttura per eseguire il decreto di revoca dell'accoglienza firmato dal prefetto di Padova Patrizia Impresa, motivato dal non rispetto in più occasioni delle regole previste dal centro da parte dei due ospiti africani.