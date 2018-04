Progetto "Alleanza per la Famiglia": diplomate nuove baby sitter, pronto l'elenco pubblico

Villa Campello a Camposampiero è stata per cinque volte tra febbraio e marzo la sede di un corso di formazione per baby sitter, un'azione nata nell'ambito del progetto "Alleanze per la famiglia" di cui fanno parte quattro comuni del nostro territorio: Borgoricco (comune capofila), Camposampiero, San Giorgio delle Pertiche, Santa Giustina in Colle.

Le politiche familiari

Gli amministratori dei quattro comuni, in particolare quelli dediti alle politiche familiari e alle pari opportunità , nell'ottica di garantire il benessere delle famiglie, hanno creduto in questa opportunità di formazione, perché sempre di più il "lavoretto" di baby sitter sta diventando una professione a tutti gli effetti. A queste figure viene affidata una parte della nostra realtà sociale così delicata come quella dei bambini, che mai come di questi tempi andrebbe curata e tutelata, ed è per questo che affidarsi a figure educative preparate, significa per le famiglie una maggiore rassicurazione e soprattutto fiducia nelle persone a cui affidano i loro figli. Il percorso formativo era rivolto a persone di maggiore età, residenti nei quattro comuni e con requisiti prestabiliti. L'obiettivo del corso è stato quello di formare persone interessate a sperimentarsi nella relazione con i bambini nel contesto familiare.

I diplomi

Giovedì 29 marzo scorso, sempre in Villa Campello, sono stati consegnati ai corsisti, gli attestati di partecipazione, per complessivi cinque incontri e per un totale di 15 ore. Il percorso formativo darà la possibilità di creare un elenco di baby sitter provenienti dai quattro comuni promotori. Soddisfatte le amministratrici che si sono occupate di questo progetto innovativo, l’ass. Gabriella Boesso per Borgoricco, l’ass. Stefania Pierazzo per San Giorgio, la consigl. Giulia Giora per Santa Giustina e la consigl. Nicoletta Zani per Camposampiero.

Cura dell’anziano

Il 25 gennaio si era concluso un altro importante e significativo corso di formazione dedicato alla " cura dell'anziano ". Un percorso formativo che ha coinvolto 14 partecipanti, di cui 8 provenienti dai quattro comuni sopracitati, aderenti al progetto Alleanze per la famiglia. Anche per le partecipanti a questo corso un attestato di frequenza e una lista di nomi a cui il cittadino possa attingere in caso di bisogno. Gli elenchi stilati dalla cooperativa La Esse, che ha curato la realizzazione partica del progetto come partner tecnico, saranno consultabili presso l’ufficio sociale dei quattro comuni. Per altre informazioni o progetti si può consultare la pagina facebook “Alleanza per la famiglia”