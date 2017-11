Progetto camposanto accogliente, nuovi arredi al Cimitero Maggiore

Continua l’impegno dell’Amministrazione Comunale per rendere più accoglienti i cimiteri padovani, luoghi intimi di raccoglimento per tutti i cittadini. Nei giorni scorsi sono state posizionate una panchina e un’ara nel Giardino delle Rimebranze, la zona della collina della dispersione delle ceneri, una tra le aree più recenti del Cimitero Maggiore. I nuovi arredi serviranno a rendere più agevoli le celebrazioni di dispersione delle ceneri alle persone che scelgono questo rito.

IMPEGNO PER CIMITERI ACCOGLIENTI



«Il nostro impegno per migliorare questi luoghi continua – spiega l’assessore ai Servizi Cimiteriali, Francesca Benciolini – Pensiamo sia giusto rendere più accessibili, accoglienti e decorosi i cimiteri per consentire a tutti di visitare i propri cari che non ci sono più nelle migliori condizioni possibili. Stiamo lavorando da tempo in questo senso grazie anche alle segnalazioni dei cittadini che confermano di apprezzare gli sforzi fatti dall’Amministrazione». Nelle scorse settimane, in collaborazione con il settore Lavori Pubblici, era stato aperto un cancello sul lato est del Cimitero Maggiore. Un’operazione molto apprezzata da tanti cittadini perché permette a tutti, e in particolare alle persone anziane o con difficoltà motorie, di visitare più facilmente le tombe dei propri cari.