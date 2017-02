Ultimi giorni per partecipare al "Progetto gioco per Padova: divertirsi sì-ammalarsi no"

Ultimi giorni per partecipare alla VIII edizione del concorso "Diciamolo con arte" sul tema: "Progetto gioco per Padova: divertirsi sì - ammalarsi no!" diretto alle Scuole Secondarie di secondo grado della città, pubbliche e paritarie.

LA PROPOSTA. Le scuole potranno presentare al comune di Padova - settore servizi scolastici le loro proposte di gioco entro mercoledì 15 febbraio p.v. Contemporaneamente la proposta dovrà essere inviata anche in formato digitale all'indirizzo mail: Giocosano@comune.padova.it L'iniziativa del settore servizi scolastici si prefigge di contrastare il fenomeno della ludopatia con la "prevenzione" a partire dalle giovani generazioni con un maggior coinvolgimento della "Comunità educante": educatori, genitori, insegnanti, associazioni, e realtà presenti nel territorio disponibili a collaborare per creare sinergie ed inclusione sociale.

COME FUNZIONA. L'invito è rivolto ai giovani perché possano essere "Giovani protagonisti di cambiamento". Il tema "Progetto gioco per Padova. Divertirsi sì, ammalarsi no" invita tutte le scuole secondarie di secondo grado, pubbliche e paritarie della città a progettare e a realizzare un gioco che dovrà rispondere nei propri contenuti ad almeno uno dei seguenti obiettivi: promuovere l'identità storica, artistica, turistica e culturale di Padova e dintorni; inventare nuovi modi di divertirsi in cui la Persona sia al centro; promuovere la salute e il benessere delle giovani per prevenire la ludopatia.



I PREMI. La particolarità di questa VIII edizione del concorso è che le scuole possono farsi aiutare da associazioni, realtà del territorio, famiglie, genitori, amici perché, come è ben stato espresso dalla giunta comunale, l'intento della amministrazione comunale è di creare sinergie tra scuole, istituzioni, società civile, associazioni, e proporre ai giovani una esperienza di realizzazione di un servizio per la città che avrà un riconoscimento in denaro, attraverso la premiazione, avvicinando in tal modo i giovani alla responsabilità del lavoro riconosciuto. I primi tre lavori selezionati avranno un riconoscimento in denaro di Euro 1.500, mille e 500 euro da destinarsi alla scuola che ha presentato il progetto di gioco.