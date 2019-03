Fiamme Oro, la crescita etica oltre a quella sportiva in nome di David Cittarella

In ricordo di David Cittarella, il giovane atleta delle Fiamme Oro scomparso nel sonno il 5 marzo scorso. È dedicata a lui l'apertura e la presentazione della iniziativa "Un cuore cremisi". Una serie di iniziative sportive ma legate al sociale.

La funzione sociale dello sport e la sua capacità di realizzare politiche di inclusione sono state recentemente sottolineate anche dal Ministero dell’Interno nel rinnovato Statuto e Regolamento delle Fiamme Oro. Questo progetto nasce raccogliendo tali indicazioni e intende renderle operative con la realizzazione di una serie di iniziative che hanno come filo conduttore la crescita sociale e culturale delle comunità coinvolte.

Attività di prevenzione del disagio sociale, promozione di politiche e pratiche di integrazione e solidarietà, nonché un costante impegno per avvicinare attività motoria e disabilità sono da sempre al centro dell'operato delle Fiamme Oro e ne rappresentano alcune delle principali finalità. Attraverso questo progetto denominato #UNCUORECREMISI le Fiamme Oro di Padova intendono farsi promotrici di tali obiettivi attuando sul territorio iniziative che esplicitino in concreto i valori della coesione sociale e della promozione della salute.

Iniziative

Ecco solo alcune delle inziative in programma:

“RIGENERIAMO I NOSTRI MUSCOLI!” 28 aprile – Padova: la Fondazione Ricerca Biomedica Avanzata/Vimm, in collaborazione con il G.S. Fiamme Oro, promuove la raccolta fondi che aiuterà a sostenere economicamente un team di ricerca, organizzando il gruppo più numeroso di partecipanti alla maratona di Padova. La raccolta fonti verrà effettuata con l’utilizzo della piattaforma www.retedeldono.it e la “Fundraiser” sarà la nostra atleta Ayomide Folorunso.

“CORRI PER PADOVA” 9 maggio – Padova: l’allenamento podistico (running e walking) collettivo, che si svolge ogni giovedì sera a Padova da novembre a giugno, farà tappa nella caserma del 2° Reparto Mobile della Polizia di Stato. L’evento sarà dedicato alle CHARITY delle Fiamme Oro. Info su www.corriperpadova.it

“CITTADINI DEL FUTURO” 31 agosto – Jesolo (VE): la protezione civile non è solo l'intervento emergenziale ma è soprattutto prevenzione, riguarda ciascuno di noi ed ogni cittadino dovrebbe saper cosa fare in caso di necessità. Fiamme Oro e Protezione Civile insieme per educare e preparare i ragazzi, per un futuro più sicuro. Evento organizzato in collaborazione con il Comune di Jesolo.

“UNA GIORNATA DI SPORT INSIEME” 22 settembre – Padova: 14^ edizione dell’iniziativa che nasce per sensibilizzare l’opinione pubblica sulla celiachia e sulle intolleranze alimentari. Evento promosso ed organizzato dal 2° Reparto Mobile - Polizia di Stato e G.S. Fiamme Oro in collaborazione con A.I.C. Veneto.