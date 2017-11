Progetto di donazione di libri nelle scuole dei terremotati, consegnati centinaia di tomi

Il progetto attuale e' per una raccolta libri per l'istituto Ugo Betti di Camerino (infanzia, primaria, secondaria di primo grado).

RACCOLTA

La raccolta e' stata promossa dal comune di Agna, dalla protezione Civile di Agna, dalla biblioteca di Agna; i libri sono stati donati dai cittadini, dalla libreria Fahrenheit di Monselice, libreria Di Cultura di Conselve. Camerino ha circa 7.000 abitanti di cui ancora oggi circa 5000 sfollati. La visita ha riguardato l'istituto scolastico, la locale Croce Rossa e il Comune di Camerino. Fatta una visita anche in zona rossa della città. Al viaggio hanno partecipato il Sindaco, l'assessore alla biblioteca Rampazzo Erika, l'assessore alla sicurezza Forin Roberto, il consigliere comunale Nolo Ferdinando e alcuni volontari del gruppo di Agna. Questa prima consegna e' stata di 380 libri alla loro nuova biblioteca, ricostruita dopo il sisma. Il comune di Camerino ci ha proposto un gemellaggio ufficiale, sul quale credo procederemo nei prossimi mesi.

"CHE GIOIA VEDERE I BIMBI FELICI"

Il sindaco di Agna commenta: "Come amministrazione stiamo portando avanti diversi progetti con le zone terremotate tra cui Camerino, Arquata del Tronto e Amatrice. Vedere la gioia dei bimbi a cui abbiamo fatto visita, non ha prezzo! Nei prossimi mesi continueremo in accordo con la Croce Rossa di Camerino la raccolta di generi alimentari a lunga conservazione. Nel 2018 probabilmente potremmo sottoscrivere un vero e proprio gemellaggio con la città di Camerino"