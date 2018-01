Progetto DTT, il plauso del Rettore dell'Università di Padova: "Grande soddisfazione"

La notizia della candidatura del Veneto all'insediamento del DTT è stata accolta con estrema soddisfazione da Rosario Rizzuto, rettore dell'Università di Padova: l'ateneo cittadino, grazie al grande lavoro di sintesi compiuto congiuntamente con Regione Veneto e Comune di Venezia, è stato fondamentale per il raggiungimento di questo straordinario obiettivo.

“ LE PAROLE DEL RETTORE

Questa la nota rilasciata a riguardo dal Rettore, Rosario Rizzuto: «Una grande soddisfazione. La presentazione della candidatura veneta all'insediamento del DTT (Divertor Tokamak Test) è l'esempio concreto dei frutti del lavoro congiunto fra istituzioni. Grazie quindi alla Regione Veneto e al Comune di Venezia: il lavoro a "sei mani" ha portato al punto di arrivo di oggi. Ma permettetemi di sottolineare anche l'ennesimo riconoscimento alla competenza dell'Università di Padova, in particolare – in questo caso – delle aree di Fisica e Ingegneria. Èd è fondamentale che il costante lavoro di ricerca del nostro Ateneo abbia poi ricadute concrete che si declinano in opportunità per il territorio. Il senso della terza missione si misura anche grazie a risultati come questi».