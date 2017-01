Continua il progetto occhiale solidale: un paio gratis a chi ha difficoltà economiche

Viene confermato anche per l'anno in corso il progetto "Occhiale Solidale" realizzato dal Settore Servizi Sociali del Comune di Padova in collaborazione con Gruppo Ottici di Ascom/Confcommercio, Centro Oculistico San Paolo di Padova e Croce Rossa Italiana.

COME FUNZIONA. Mission dell'iniziativa, avviata nel 2015, è la fornitura di occhiali da vista - sino ad un massimo di 220 paia - a titolo completamente gratuito, previa visita specialistica, a cittadini in difficoltà economiche e con necessità di tipo visivo. I beneficiari, sia adulti che minorenni, vengono individuati dai Centri di Servizio Territoriale del Settore Servizi Sociali del Comune fra gli utenti in carico per problematiche legate alla condizione di disagio socio-economico. Le visite specialistiche inizieranno a febbraio, avranno cadenza mensile e verranno effettuate presso l’ambulatorio attrezzato della Croce Rossa Italiana. Il martedì successivo alla visita avrà luogo la consegna dell’occhiale, il tutto a titolo completamente gratuito.