Addio piazzale Boschetti: il parco Tito Livio si farà, ma bisognerà aspettare fino al 2020

Chi aveva proposto di intitolarlo a Oriana Fallaci rimarrà magari deluso. Ma ora, oltre al nome, c'è anche una data: come riportano i quotidiani locali, piazzale Boschetti si trasformerà entro l'estate 2020 nel "Parco Tito Livio".

Il progetto

L'annuncio è arrivato da Andrea Micalizzi, assessore ai lavori pubblici. Costo del progetto: 2 milioni e 300mila euro. Durata dei lavori: circa nove mesi. Un "travaglio" che partirà con la bonifica dell'area, per la quale servono 600mila euro. Per sistemare i due palazzi già presenti, invece, servirà l'intervento dei privati: il progetto prevede che saranno uniti da una grande vela in acciaio e che ospiteranno sia esercizi commerciali che strutture ricettive. Un ponte galleggiante collegherà invece i giardini dell'Arena al nuovo parco, in cui verrà realizzato anche un piccolo anfiteatro destinato a ospitare concerti.