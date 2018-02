Accende la stufa con l'alcol e viene investita dal ritorno di fiamma: interviene l'elisoccorso

Tragedia sfiorata a Codevigo: una donna, nel tentativo di accendere la stufa di casa, si è ustionata a causa del ritorno di fiamma.

La dinamica

È successo nella mattinata di lunedì a Codevigo: la cinquantenne stava provando ad attivare la stufa con l'ausilio di diavolina e alcool infiammabile quando una potente fiammata l'ha investita, colpendola sulla parte alta del corpo comprese faccia e braccia. Il figlio, presente nell'abitazione, dopo aver sentito le urla disperate della madre ha subito chiamato il 118, accorso sul posto (insieme a una pattuglia dei carabinieri di Piove di Sacco) per prestare soccorso alla donna. Alla luce delle condizioni della cinquantenne è intervenuto anche l'elisoccorso, che l'ha trasportata all'ospedale di Padova. La signora, che è sempre stata cosciente, è ora ricoverata in prognosi riservata nel reparto di chirurgia: stando alla prima diagnosi non sarebbe in pericolo di vita.