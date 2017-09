Edizione 2017 della Festa dei Veneti: novità di quest'anno il Cosplay Contest

Anche quest'anno, Cittadella torna ad essere riconfermata la location per ospitare la Festa dei Veneti, sotto la regia dell'Ass.ne Raixe Venete in collaborazione con l'Amministrazione comunale e giunta alla sua 14° Edizione. Obiettivo primario della manifestazione: rappresentare il Veneto e rimarcare la sua cultura, le sue tradizioni, la sua lingua e soprattutto il suo popolo.

IL PROGRAMMA

L'evento si svolgerà il 9 e il 10 Settembre. Questo il programma:

Sabato 9 Settembre:

Si partirà con la grande attualità con un convegno dal titolo “Il diritto di decidere”. Attesi grandi ospiti che discuteranno la tematica relativa alla prossima consultazione referendaria. Ecco un po' di nomi: Luca Antonini - avvocato e professore ordinario di Diritto Costituzionale all’Università di Padova. Roland Lang – Obmann/Presidente Sudtiroler Haimatbund, Roberto Ghizzo – Giornalista e direttore di Radio Veneto Uno, Alberto Schiatti – giornalista – rivista Il Dialogo, Gianluca Marchi – giornalista, Davide Lovat – insegnante – pubblicista – Rivista veneto Vogue. Presenta e modera Luigi Bacialli - giornalista. L'appuntamento è per le ore 21,00 in Piazza Pierobon. In caso di maltempo, il convegno si terrà nella Sala Consiliare di Villa Rina.

Domenica 10 Settembre:

- Ore 10.00: apertura mercatino o mostra mercato.

- Ore 11.00: Spettacolo "Cleonimo di Sparta contro i Veneti".

- Ore 15.30: Arti marziali Venete – dimostrazione e spiegazione didattica al pubblico.

- Ore 16,00: Lettura di poesie, novelle e brevi brani in lingua veneta.

- Ore 16.45: Alzabandiera con i Gruppi Storici e breve sfilata rappresentanze in armi e salva d’onore.

- Dalle ore 18.00 alle ore 20.00: Veneto Cosplay Contest - premio speciale Raixe Venete al personaggio con maggior peculiarità Venete.

- Ore 20.30: Concerto Orchestra di Musica classica di Radio Veneto1 diretta dal Maestro Giorgio Sini con repertorio Vivaldiano.

- Ore 21.30 : Concerto di Herman Medrano – rapper in lingua Veneta.

VENETO COSPLAY CONTEST

La grande novità di quest'edizione, è l'attesissimo “Veneto Cosplay Contest” di domenica, la prima gara aperta a tutti dedicata al mondo dei fumetti, in chiave ovviamente veneta. L’evento è stato accettato con favore dal pubblico e gli operatori del settore si impegneranno a dare un senso “veneto” alla cosa, caratterizzando i personaggi con leoni alati, spade schiavone e quant’altro. Il tutto è stato organizzato nell'ottica della necessità di rivolgere l'attenzione alle nuove generazione tramettendo i messaggi di civiltà e i principi base della società Veneta, come solidarietà, lavoro onestà, rispetto per il territorio e senso della comunità. Non mancheranno le specialità tipiche della cucina veneta, i gruppi storici con il tradizionale alza bandiera marciano, la musica Veneta classica e moderna, spunti culturali, personaggi del mondo dei media e comunicazione.

IMPORTANTE EVENTO CULTURALE

“Un onore – commenta il sindaco di Cittadella, Luca Pierobon – continuare a vedere Cittadella riconfermata come sede di questo importante evento culturale che mira ad esaltare il territorio veneto e ad affermare l'idendità del suo popolo, offrendo un'importante occasione di aggregazione fra persone che condividono le stesse radici e la stessa storia. Oggi più che mai, manifestazioni come queste sono importanti. A 151 anni dal Plebiscito truffa che sancì l'annessione del Veneto all'Italia, abbiamo finalmente l'occasione di esprimerci sulle sorti della nostra Regione e sul suo diritto alla libertà. Il Popolo Veneto, nato e cresciuto in questa terra e che con grande impegno e determinazione ha reso il Veneto una delle realtà più prospere d'Italia, ha finalmente l'occasione di decidere il proprio futuro. Il 22 Ottobre è un momento storico, in cui dobbiamo dimostrarci uniti accantonando le nostre idee politiche e pensando solo al nostro territorio e alla sua libertà di crescere e svilupparsi senza dover continuamente soccombere ad un Governo centrale che non ci rappresenta e non ci tutela. Il 22 Ottobre abbiamo l'opportunità di pensare davvero a noi e ai nostri figli e a quanto le scelte di oggi potranno condizionare il futuro di domani”.