Cimiteri cittadini, il programma degli sfalci: quindici interventi nel mese di settembre

Per rendere più decoroso l'eterno riposo. Si è concluso mercoledì 29 agosto un primo ciclo di sfalci nei cimiteri urbani, e nel contempo sono stati programmati altri 15 interventi similari per il mese di settembre.

I primi sfalci

Si stanno concludendo gli sfalci al Cimitero Maggiore, e in settimana si provvederà anche ad alcune potature di siepi nei cimiteri di Montà, Arcella e Mandria per riparare anche dal punto di vista estetico ai danneggiamenti dovuto ai temporali di fine luglio. Al Cimitero Maggiore invece la potatura delle siepi è in corso mentre gli interventi di sfalcio che saranno ultimati in questi giorni riguardano il reparto detto “Acattolici”, le aree di transito tra le cappelline di ponente e quelle dei nuovi ampliamenti. Da lunedì partirà invece il nuovo ciclo di sfalci nei cimiteri urbani e continueranno i lavori al Maggiore come spiega Francesca Benciolini, assessore ai servizi cimiteriali: "La crescita molto intensa dell’erba e gli eccezionali temporali hanno creato alcune criticità. Si ringraziano i cittadini per le segnalazioni. La collaborazione è sempre molto stretta e siamo in contatto diretto e costante con tante persone che stanno creando una vera e propria rete che ci permette di avere dei riferimenti certi in tutti i cimiteri cittadini, luoghi importanti per tutti, dove ognuno ritrova gli affetti più personali. Per quando riguarda l’erba, il settore si è attivato prontamente per riportare la situazione alla normalità e in questi giorni si possono vedere i risultati. La situazione sta tornando alla normalità anche dopo i danni causati dai temporali".

Il calendario degli interventi

Questo il calendario degli interventi programmati nei cimiteri urbani:

lunedì 3 settembre - Granze e Voltabrusegana (prevista la chiusura)

martedì 4 settembre - Mandria (prevista la chiusura)

mercoledì 5 settembre - Altichiero (prevista la chiusura)

giovedì 6 settembre - Salboro (prevista la chiusura)

venerdì 7 settembre - Torre (prevista la chiusura)

lunedì 10 settembre - Terranegra (prevista la chiusura) e San Gregorio (prevista la chiusura)

martedì 11 settembre - Arcella (prevista la chiusura) e San Lazzaro (prevista la chiusura)

mercoledì 12 settembre - Montà (prevista la chiusura)

giovedì 13 settembre - Voltabarozzo Nuovo (prevista la chiusura)

venerdì 14 settembre - Voltabarozzo Vecchio (prevista la chiusura)

lunedì 17 settembre - Camin (prevista la chiusura)

martedì 18 settembre - Ponte di Brenta (prevista la chiusura)

Interventi previsti al Cimitero Maggiore: dal 3 al 6 settembre sono previsti gli sfalci in otto campi del reparto 2, mentre dal 7 settembre inizieranno gli interventi negli altri reparti (possibili chiusure dei campi interessati). Il 5 settembre prevista un’ulteriore potatura delle siepi.