La campagna elettorale tra i banchi del mercato

La campagna elettorale al mercato. Un modo per avvicinare i cittadini ma anche un modo, va detto, di ottimizzare l'azione a dispetto dei pochi soldi che le varie forze politiche hanno a disposizione per le loro campagne.

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Tutti in piazza Azzurri

In Arcella, nel giorno del mercato, i cittadini che lo frequentano si sono trovati una fila di "banchetti" con la propaganda elettorale del Popolo della Famiglia, del Movimento 5 stelle, della Lega, del PD e di Potere al Popolo. In tempi di restrizioni e pochi soldi a disposizione per la campagna in vista del voto del 4 Marzo, sembra questa la nuova frontiera di promozione dei candidati.