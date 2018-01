Pistola regolarmente detenuta: prosciolto l'ex sindaco delle Terme Luca Claudio

La pistola che aveva detenuto in casa era stata regolarmente denunciata. Prosciolto l’ex sindaco delle Terme Luca Claudio dall’accusa di detenzione abusiva di una pistola semiautomatica. Come riportano i quotidiani locali la difesa dell’avvocato Ferdinando Bonon ha portato le prove e il gup Cristina Cavaggion ha prosciolto l’ex primo cittadino.

LA RESIDENZA

Si tratta di un’arma semiautomatica, una Glock di fabbricazione austriaca scoperta e sequestrata dalla guardia di finanza nella villa di Montegrotto. L’ex sindaco, che resta rinchiuso nel carcere di Mantova per scontare la condanna a 3 anni e un mese e 7 giorni per le mazzette che ruotavano attorno alla vita amministrativa dei comuni termali. L’ex primo cittadino è sempre stato appassionato di armi, ma stavolta a tradirlo era stato solo un vizio di forma: durante il trasloco dalla vecchia alla nuova abitazione aveva dimenticato di apporre il sigillo che cambiava la residenza. Presentata la documentazione al giudice non è rimasto che proscioglierlo.