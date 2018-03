Prostituta scoperta con un cliente ubriaco, tenta la fuga: entrambi denunciati

E' stata pizzicata con un cliente ubriaco e ha tentato la fuga: a finire nei guai una prostituta nigeriana di 24 anni.

Denunciati

La donna, trovata in via Lisbona insieme ad un 71enne padovano, non ha voluto sottostare ai controlli dei carabinieri e ha tentato di scappare. Fermata poco dopo è stata denunciata per resistenza a pubblico ufficiale. Denunciato anche il cliente per guida in stato d'ebbrezza, contemporaneamente multato per il regolamento relativo alle prostitute.