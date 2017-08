Prostituta si rifiuta di avere rapporti con lui, la picchia: i protettori lo mandano all'ospedale

Una prostituta si è rifiutata di avere rapporti sessuali con lui ed è finita male sia per lei, malmenata dall'uomo, sia per l'uomo stesso a sua volta picchiato dai protettori.



IL FATTO. L'episodio nella notte tra sabato e domenica attorno all'una in via Fornace Morandi. Un 34enne di origini senegalesi, dopo aver chiesto insistentemente alla donna, una prostituta nigeriana di 31 anni, di consumare un rapporto con lui e dopo aver ricevuto un netto rifiuto, ha preso a picchiarla ripetutamente. A quel punto i protettori della giovane donna, scoperto il fatto, sono andati in "spedizione punitiva" dal cliente e lo hanno sfregiato con un coltello per poi abbandonarlo. La segnalazione è giunta quindi alla polizia che ha trovato l'uomo per strada: quindici giorni di prognosi per il senegalese, con le ferite da taglio, e dieci alla prostituta per contusioni multiple.