Casa del sesso a pagamento in pieno centro a Saonara, denunciato un 38enne cinese

Sabato pomeriggio, i carabinieri hanno fatto irruzione nell'appartamento di via Zago dove hanno trovato due prostitute cinesi che, in abiti succinti, attendevano l'arrivo dei clienti. Varie stanze dell'abitazione erano adibite a location destinate agli incontri con luci colorate soffuse, candele e profumatori vari, oltre a musica in sottofondo e numerosi accessori per tutti i gusti sessuali.

MERETRICI. Dopo essere state identificate, le due donne, rispettivamente di 57 e 43 anni, hanno ammesso ai militari di esercitare la prostituzione orami da diversi anni e di percepire la somma di 30 euro per ogni prestazione.

ANNUNCI ON LINE. Le modalità di approccio seguivano una prassi oramai consolidata, secondo sui i clienti contattavano dapprima telefonicamente le due meretrice reperendo i recapiti su annunci on line, si accordavano sulla natura del rapporto e raggiungevano l'abitazione seguendo le indicazioni che venivano loro fornite.

DENUNCIATO. I carabinieri hanno quindi sequestrato l'appartamento. La proprietà del locale era di una donna italiana che si è dichiarata ignara di quanto avvenisse all'interno di quelle mura. Aveva affittato l'immobile ad Y.X., 38enne della provincia di Modena, il quale a sua volta l'aveva destinato a vera e propria casa di prostituzione. L'uomo è stato denunciato per favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione aggravati consumati ai danni delle due connazionali.