Strano cartello in un condominio: "No, alla prostituzione", ma le firme sono false

Il cartello affisso è tra il grottesco e il bizzatto. Domenica mattina i residenti negli appartamenti di un palazzo di via Aureliana a Montegrotto si sono ritrovato un singolare manifesto con la scritta: “Non è accettata prostituzione, né alcun via vai di clienti”.

AMMINISTRATORE FASULLO. Sul cartello poi compare la firma di un amministratore di condominio e quella del comando di polizia municipale di Abano. Salvo che tale amministratore non esiste e che non è in corso alcuna indagine delle forze dell’ordine, soprattutto di un comune limitrofo. Tante le ipotesi che stanno dietro al manifesto. La prima è che qualche condomino abbia voluto dare un avvertimento a qualcuno che è residente nell’edificio, magari stanco per un continuo via via notturno nel complesso residenziale. In alternativa potrebbe essere stato semplicemente uno scherzo di qualche bontempone.

GOLIARDATA. L’ipotesi più probabile comunque è quella di una goliardata messa in atto da qualcuno sabato sera. Le forze dell’ordine fanno sapere che non risulta nessuna attività specifica, ne da parte dei carabinieri, ne da parte della polizia locale. L’attenzione resta comunque vigile, verranno fatte le verifiche del caso, ma sembra si sia trattato di uno scherzo anche in considerazione delle firme false che riportava il cartello.