Affittano un appartamento e lo adibiscono a casa d'appuntamenti: nei guai due donne

Affittano un appartamento e lo adibiscono a casa d'appuntamenti: è quanto hanno scoperto i carabinieri a Monselice.

Denuncia

A finire nei guai per divieto esercizio case di prostituzione e sfruttamento una 60enne e una 52enne di origine cinese, entrambe irregolari in Italia. I militari, dopo averle denunciate, hanno proceduto con l'identificazione dell'affittuario dell'appartamento: non è escluso che anche altri cinesi utilizzassero, infatti, l'abitazione. Ignari invece i proprietari dell'immobile che sono stati informati dei fatti.