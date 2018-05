Segregata e costretta a prostituirsi: ridotta a schiava per poter tornare a casa

L'aveva accolta in casa con la promessa di aiutarla a raccogliere i soldi necessari per rientrare in Cina, invece in meno di un mese l'ha resa una schiava. Segregata in un appartamento e costretta a prostituirsi, sotto la costante minaccia di essere messa nei guai perché irregolare in Italia.

Il salvataggio

Vittima dello sfruttamento una 25enne cinese, arrivata a Este lo scorso aprile per cercare aiuto da una connazionale 60enne. La ragazza è stata salvata dai carabinieri della compagnia atestina nel corso di un blitz organizzato per smascherare il giro di prostituzione segnalato a più riprese dagli abitanti del quartiere.

Gli accertamenti

Erano stati i vicini a rivolgersi alle forze dell'ordine riferendo di un sospetto andirivieni di uomini da un appartamento del centro, dove ogni giorno diverse persone arrivavano a turno e se ne andavano dopo circa un'ora. Le indagini, coordinate dal pm di Rovigo, Sabrina Duò, si sono concentrate in particolare su alcuni annunci pubblicati su siti di incontri online per offrire appuntamenti con giovani asiatiche.

Il blitz

La conferma è arrivata con gli appostamenti fuori dal palazzo, fino all'irruzione pianificata per il pomeriggio del 24 maggio. Quando sono entrati in casa, i carabinieri hanno trovato la 25enne che, disperata, ha supplicato di essere liberata e ha raccontato della drammatica situazione in cui era finita. Con lei anche la 60enne cinese X.G., indicata dalla vittima come sua carceriera.

Ricatti e minacce

Soccorsa dai militari la ragazza ha spiegato in lacrime di essere arrivata a Este da poco più di un mese e di essere stata obbligata a prostituirsi. L'arma del ricatto usata dalla tenutaria erano i soldi: per ogni prestazione sessuale avrebbe ceduto alla giovane una percentuale, con cui sarebbe riuscita a comprare un biglietto aereo per tornare in Cina. Del denaro invece neanche l'ombra: finiva tutto nelle tasche della sfruttatrice, che costringeva la vittima a restare segregata in casa minacciandola di farle avere problemi con la giustizia se fosse uscita, facendo leva sul fatto che la 25enne non aveva documenti.

Recidiva

Un libro contabile in cinese e centinaia di profilattici conservati nel frigorifero hanno dato la conferma decisiva: l'appartamento era stato convertito in una casa di appuntamenti. Dati i precedenti specifici della 60enne, che l'anno scorso era stata arrestata a Roma per reati legati alla prostituzione, i militari indagano per capire se vi siano altre vittime cadute nella sua trappola. Nel frattempo la donna è stata ammanettata con le accuse di favoreggiamento, sfruttamento della prostituzione e riduzione in schiavitù e trasferita nel carcere di Verona, dove è a disposizione del giudice.