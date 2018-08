Animalisti contro la festa islamica del sacrificio: "Non si possono uccidere animali per festeggiare ricorrenze religiose"

Alessandra Zanotto rappresenta il gruppo di animalisti che di fronte al comune, lunedì 20 agosto, si è presentata con striscioni e cartelli per chiedere che si impedisca che tanti agnelli vengano macellati o uccisi per adempiere a un dettame religioso.

La protesta

“E’ un problema - spiega la portavoce degli attivisti - già sollevato a Pasqua sotto il salone, inaccettabile che nel 2018 ci siano ancora dei sacrifici imposti dalle religioni, non importa quali. Il 22 agosto c’è una importante ricorrenza musulmana che impone sgozzamenti di agnelli, spesso addirittura in abitazioni private. Questo innesca, alla strage di animali, traffico illecito di capi di bestiame che non dovrebbe essere venduto così. Vogliamo quindi sollecitare le autorità preposte e l’amministrazione affinché vigili sulla situazione”.

La ricorrenza religiosa

In questa ricorrenza si festeggia la volontà di Ibrahim (Abraham) di sacrificare suo figlio, come un atto di sottomissione al comando di Dio. E' l'arcangelo Gabriele a informarlo che il suo sacrificio è già stato accettato e così è salva la vita di Ibrahim. E quindi la carne di un animale a essere sacrificata, così recita il testo sacro. L'usanza non è mai stata abbandonata. Per questo la carne viene divisa in tre parti. La tradizione vuole che sia la famiglia a conservare un terzo della quota; un altro terzo è dato a parenti, amici e vicini di casa; il terzo rimanente viene dato ai poveri e ai bisognosi.

No macellazione

E' per questo motivo che gli animalisti sono scesi in strada, perché denunciano che saranno davvero tantissimi i capi abbattuti: "Quasi sempre, questo tipo rito, non avviene nelle macellerie ma nelle abitazioni private, un aspetto che nessuno può e deve ignorare", denunciano gli attivisti.