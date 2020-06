La protesta degli infermieri

Durante il flash mob è stata intercettata anche la Presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati, che stava attraversando il Liston con la sua scorta. Fermata da due rappresentanti degli infermieri ha ascoltato per un paio di minuti le rivendicazioni dando risposte evasive a fronte delle richieste che le venivano fatte. I tanti in piazza non sono soltanto giovani, ma lavoratori di tutte le età. «Ci chiamano eroi però quando chiediamo di avere uno stipendio giusto si voltano tutti dall'altra parte. Sono stati mesi complicati e a noi di essere chiamati eroi non interessa affatto. Sappiamo bene di non esserlo, siamo invece professionisti che sanno fare e hanno a cuore il mestiere che facciamo», ci dice una delle manifestanti